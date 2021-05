Letzter Schliff: Hotels und Thermen öffnen

Das viel zierte „Licht am Ende des Tunnels“ nach 20 Monaten zwischen Bangen und Hoffen sieht Alois Navara, Eigentümer des 150-Betten-Hotels Xylophon in Lutzmannsburg, denn die aktuelle Buchungslage könne sich sehen lassen: „Wir sind an den Wochenenden zeitweise vollständig ausgebucht. Die Schwierigkeit wird sein, wie wir die Leute in der Therme unterbringen. Es kann sein, dass wir da manchmal jonglieren müssen.“

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

Personelle Probleme gibt es im Familienhotel nicht, alle 32 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden im November in Kurzarbeit geschickt und sind nun wieder voll da. Außerdem will man demnächst damit beginnen, Lehrlinge im Hotel auszubilden.

Hotels und Thermen in Startlöchern Ab Mittwoch dürfen Hotels und Thermen ihre Pforten wieder öffnen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Abstandsregeln bremsen Auslastungsmöglichkeiten

Auch in der benachbarten Sonnentherme Lutzmannsburg ist man personell gut aufgestellt. Und die Gäste freuen sich auf das kommende Pfingst-Wochenende, so Thermen Leiterin Manuela Klawatsch: „Pfingsten und Fronleichnam sind ausgelastet. Aber mit der Abstandsregel in der Therme können wir leider nicht so viele Gäste reinlassen, wie Anfragen da sind.“ Denn im Normalfall stehen den Thermengästen 1.600 Liegen zur Verfügung, aufgrund der Coronavirus-Abstandsregeln werden nur 900 aufgestellt.

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

St. Martins Therme: Anreise um Mitternacht

In der St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen können die Gäste ausnahmsweise bereits um Mitternacht einchecken. Somit wird den Urlaubern die Möglichkeit geboten, in der Nacht anzureisen und die Öffnungen vom ersten Moment an auszukosten. Dieses Angebot nutzen 60 der 130 angemeldeten Gäste.