15 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

15 CoV-Neuinfektionen stehen am Mittwoch 48 neu genesenen Personen gegenüber. Die Zahl der aktiv infizierten geht damit weiter zurück und lag am Mittwoch bei 282 Burgenländerinnen und Burgenländern. In den heimischen Spitälern mussten 26 Covid-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt werden. Davon müssen 15 intensivmedizinisch betreut werden. Zwei weitere Todesfälle sind zu beklagen. Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See und ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Jennersdorf sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz war weiterhin leicht rückläufig. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Burgenland hochgerechnet 47,5 Coronavirus-Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Dienstag lag dieser Wert, wie auch schon am Montag, bei 52,6 – mehr dazu in Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 52,6. Die höchste Fallzahl gibt es aktuell in der Freistadt Rust mit 50,51. Bisher haben sich 93.039 Burgenländerinnen und Burgenländer gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Durchimpfungsrate beträgt 35,4 Prozent, die höchste Rate aller Bundesländer. Österreichweit sind bisher etwas mehr als eine Million Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden.