Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 52,6

Derzeit erholen sich mehr Personen im Burgenland von einer Coronavirus-Erkrankung, als sich neu mit dem Virus infizieren. Die Infektionszahlen gehen also, trotz der Öffnungsschritte, weiter zurück. Von Sonntag auf Montag wurden 25 Neuinfektionen gemeldet. Im selben Zeitraum haben sich 54 Personen von einer Erkrankung erholt. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen lag damit am Montag bei 334.

16 CoV-Intensivpatienten am Montag

Das wirkt sich auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, aus. Sie lag am Montag bei 52,6 Fällen. In den burgenländischen Krankenhäusern wurden am Montag 29 Patientinnen und Patienten isoliert behandelt – davon 16 intensivmedizinisch. Bisher wurden knapp 93.000 Burgenländerinnen und Burgenländer gegen das Coronavirus geimpft.