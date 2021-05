Molnar erstmals als Parteifreier im Landtag

„Es ist natürlich eine neue Situation, die ich nicht am Plan hatte, aber man kann seinen Wählerauftrag auch als freier Abgeordneter wahrnehmen“, sagte Molnar in einem Statement dem ORF Burgenland. Auf die Frage, ob er bis zum Ende der Legislaturperiode bleibe, sagte Molnar, dass er gegen den Parteiausschluss beim Parteigericht berufen werde. „Wenn diese Entscheidung dann da ist und damit endgültig, dann werde ich mir überlegen, was ich tue“, so Molnar.

Geza Molnar exklusiv im Interview mit ORF-Burgenland-Reporterin Patricia Spieß

Von Hofer aus Partei ausgeschlossen

Der ehemalige Klubobmann Molnar wurde Anfang März von Bundesparteiobmann Norbert Hofer aufgrund parteischädigenden Verhaltens bei Gefahr im Verzug von der FPÖ ausgeschlossen. Vergangenen Dienstag wurde der Parteiausschluss bestätigt – mehr dazu in Molnars FPÖ-Parteiausschluss bestätigt.