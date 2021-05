Molnars FPÖ-Parteiausschluss bestätigt

Molnar hat die Möglichkeit, gegen den Ausschluss beim Bundesparteigericht zu berufen. Er meinte am Dienstag, er warte nun die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses mit der Begründung ab, gehe aber von einer Berufung beim Bundesparteigericht aus. Der frühere Landtagsklubchef Molnar wurde Anfang März von Bundesparteiobmann Norbert Hofer aufgrund parteischädigenden Verhaltens bei Gefahr im Verzug ausgeschlossen – mehr dazu in Geza Molnar aus FPÖ ausgeschlossen.

Zwei Gegenstimmen

Dieser Ausschluss sei am Dienstag vom Bundesparteivorstand mit zwei Gegenstimmen bestätigt worden, so Petschnig. Für ihn sei die Sache erledigt. Jetzt über eine Rückkehr Molnars zu den Freiheitlichen zu spekulieren, wäre „absurd“, meinte der Landesparteichef. Die Eisenstädter Stadtparteigruppe stellt sich nach Molnars Ausschluss nun neu auf und hat bereits die Abhaltung eines Stadtparteitags angekündigt – mehr dazu in FPÖ Eisenstadt will sich neu aufstellen.