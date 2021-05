Coronavirus

Zwei Todesfälle, 19 Intensivpatienten

In den burgenländischen Spitälern werden aktuell 47 an Covid-19 Erkrankte behandelt, weiterhin 19 davon intensivmedizinisch. Am Dienstag waren 16 Neuinfektionen und zwei Todesfälle zu verzeichnen, berichtete der Koordinationsstab Coronavirus.