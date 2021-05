Indische Variante: 208 ließen sich testen

Die Behörden versuchen derzeit zu rekonstruieren, wo die betroffene Familie mit dem Virus in Kontakt gekommen sein könnte. Die Familie war heuer nicht in Indien. Ein direkter Virus-Import scheine dadurch ausgeschlossen, sagte der Nickelsdorfer Bürgermeister Gerhard Zapfl am Sonntag. Tatsache sei aber, dass die Familie am vergangenen Wochenende von Samstagnachmittag bis Montag in der Slowakei – dem Heimatland der Frau – gewesen sei. Vor der Wiedereinreise nach Österreich habe die Frau einen Test gemacht und festgestellt, dass der Selbsttest positiv gewesen sein. Deswegen habe die Familie dann auch in Österreich weitere Schritte unternommen.

Zapfl: Seit Rückkehr keine Kontakte im Ort

Der Bürgermeister betonte, dass die vierköpfige Familie seit ihrer Rückkehr aus der Slowakei keinen Kontakt in Nickelsdorf hatte. Daher sei zu hoffen, dass es keine Auswirkungen auf die Bevölkerung geben werde. Dennoch richtete der Bürgermeister den Appell an die Bevölkerung, das Testangebot in Nickelsdorf in Anspruch zu nehmen. Jeder Test sei wichtig und zur Bekämpfung dieser Pandemie sehr, sehr wertvoll, so Zapfl. Die nächsten Testmöglichkeiten direkt im Nickelsdorfer Gemeindeamt gibt es am Montag und am Donnerstag.