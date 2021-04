Landtag: Trauersitzung für Walter Prior

Prior verstarb vergangene Woche nach langer, schwerer Krankheit – mehr dazu in Walter Prior gestorben. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) würdigte in ihrer Trauerrede die Verdienste des Verstorbenen. Seine Rolle als Landtagspräsident etwa habe Prior stets unvoreingenommen und neutral ausgeübt. „Er hat bis spät in die Nacht immer die konstruktiven Diskussionen geschätzt. Er war aber auch ein Fan von kurzen Wortmeldungen. Er hat immer gesagt: ‚Was ich in drei Minuten nicht sagen kann, kann auch in 20 Minuten nicht rübergebracht werden‘“, so Dunst.

Prior war zehn Jahre lang Landtagspräsident, außerdem 13 Jahre lang Bürgemeister seiner Heimatgemeinde Siegendorf. Landtagspräsidentin Dunst bezeichnete ihn in ihrer Rede im Landtag als „Vollblutpolitiker der alten Schule“ mit Handschlagqualität. „Er stand stets für das Miteinander. Es war ihm wichtig, nie die Bodenhaftung zu verlieren und stets nah bei den Menschen und deren Anliegen zu sein“, so Dunst.