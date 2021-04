Walter Prior gestorben

1987 zog Walter „Waldi“ Prior für die SPÖ in den burgenländischen Landtag ein. Im Jahr 2000 wurde er zum 1. Landtagspräsidenten gewählt. Dieses Amt führt Prior sehr Gewissenhaft aus und versucht zwei Perioden lang bis 2010 als neutraler Präsident den Ablauf im Hohen Haus zu organisieren. „Ich habe mich stets bemüht, objektiv, sachlich und überparteilich zu agieren“, so Prior.

Prior wurde am 9. März 1947 in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) geboren. Der gelernte Bautechniker Prior begann seine politische Karriere in seiner Heimatgemeinde Siegendorf. Als Bürgermeister von Siegendorf bemühte er sich frischen Wind in das Gemeindeleben zu bringen. „Politiker sind nicht mehr nur jene, die trachten müssen, um jemanden einen Arbeitsplatz zu verschaffen – sondern, die heute dazu da sind, um die Umgebung und das Dorf lebenswert zu gestalten“, so Prior.

Walter Prior

Vertreter des kleinen Mannes

Als Burgenlandkroate engagierte sich Prior viele Jahrzehnte lang in der Volksgruppenpolitik. Politisch verstand sich Prior in der SPÖ als Vertreter des kleinen Mannes. Freunde hatte er über Parteigrenzen hinweg und zu seinem 60. Geburtstag ließ es sich der frühere Bundespräsident und langjährige Freund Heinz Fischer nicht nehmen, Prior persönlich zu gratulieren.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF

Walter Prior nutzte seine vielen Kontakte um Anliegen umzusetzen und er dachte auch über Landesgrenzen hinweg und engagierte sich im EU-Ausschuss der Regionen in Brüssel um grenzüberschreitende Problemlösungen. „Es geht um die Bemautung, die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Es geht uns vor allem, um den Gesundheitsaspekt, den Schutz der Bevölkerung“, so Prior.

Für seine Verdienste um das Burgenland wurde Walter Prior mit dem höchsten Ehrenzeichen des Landes, dem Komturkreuz mit Stern, ausgezeichnet. Walter „Waldi“ Prior war überzeugter Sozialdemokrat und stolzer Burgenländer. Er hinterlässt eine Ehefrau und eine erwachsene Tochter.

Doskozil: „Bestürzt und tief betroffen“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigte sich über das Ableben von Prior „bestürzt und tief betroffen“. Mit Walter Prior verliere das Burgenland eine prägende Persönlichkeit und einen Vollblut-Politiker, den nicht nur sein großer Einsatz für sein Heimatbundesland ausgezeichnet habe, sondern auch seine besondere Menschlichkeit und Geradlinigkeit, so Doskozil.

„Walter Prior war ein Wegbereiter des modernen Burgenlandes und hat zurecht weit über Partei- und Landesgrenzen hinaus höchste Anerkennung genossen. Ohne ihn wäre das Burgenland nicht dort, wo es heute steht. In seinem Handeln ist stets das Wohl des Burgenlands und seiner Mitmenschen im Vordergrund gestanden. Seine Herzlichkeit, seine Dialogfähigkeit und sein Wille zum konstruktiven Miteinander haben ihn ausgezeichnet und werden unvergessen bleiben“, so der Landeshauptmann. Es sei ein schmerzhafter Verlust für seine Heimatgemeinde Siegendorf, seine sozialdemokratische Gesinnungsgemeinschaft und das Burgenland insgesamt – seine Anteilnahme und sein Mitgefühl gelten den Angehörigen Walter Priors, sagte Doskozil. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst bezeichnete Priors Tod als „großen Verlust“.