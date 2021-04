Coronavirus

Unter 65-Jährige bekommen bald Impfung

Ab nächster Woche wird in Österreich in den Bundesländern Burgenland, Tirol und Vorarlberg die dritte Phase in der Umsetzung des nationalen Impfplans gestartet. Das heißt: Unter 65-Jährige können bald mit einer Coronavirus-Schutzimpfung rechnen.