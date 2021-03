82 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

Ein 84-jähriger und ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart starben mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der Todesfälle stieg damit im Burgenland auf 252. Insgesamt sind von Dienstag auf Mittwoch 82 neue Coronavirusfälle im Burgenland gemeldet worden.

Datenbereinigung in Eisenstadt sorgt für Verwirrung

In Eisenstadt sank die Sieben-Tages-Inzidenz, die am Dienstagnachmittag aufgrund von Datenbereinigungen plötzlich bei 580 lag, auf 276 – mehr dazu in Eisenstadt: Hohe Inzidenz sorgt für Verwirrung. Der starke Rückgang bei der Inzidenz sei darauf zurückzuführen, dass alle Fälle, die an einer symbolischen Adresse in Eisenstadt verortet wurden, weil sie ohne Angabe einer Adresse an die Labors übermittelt wurden, nun korrekt zugeordnet worden seien, sagte eine Sprecherin des Coronavirus-Koordinationsstabes des Landes.

Knapp 27.700 Impfungen im Burgenland

Die Zahl der aktiven Coronavirus-Fälle lag am Mittwoch landesweit bei 1.304 erkrankten Personen. In den burgenländischen Spitälern wurden 72 Covid-19-Patienten behandelt – 18 davon auf der Intensivstation. 27.676 Burgenländerinnen und Burgenländer wurden bisher geimpft. 7.063 davon haben bereits die zweite Impfdosis erhalten.