Wirtschaftskammer stellt mobile Tests ein

Die 35 mobilen Testteams der Wirtschaftskammer Burgenland haben seit Beginn der Aktion im Jänner gratis 12.200 Testungen in mehr als 1.100 Betrieben durchgeführt. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Wirtschaftskammer stellt dieses Service mit dem 19. März ein, weil es mittlerweile genug andere Möglichkeiten für Tests im Land gebe, sagt Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth.

ORF

Betriebe müssen Tests künftig selbst organisieren

Am Anfang der Testaktion habe es im Burgenland nur fünf Teststationen gegeben. Mittlerweile habe das Land das Angebot ausgebaut, zudem können auch Tests beispielsweise in Apotheken durchgeführt werden. Dadurch sei das Testangebot der Wirtschaftskammer „nicht mehr so notwendig“, so Nemeth. In Zukunft müssen die Betriebe die Tests selbst organisieren. Mittlerweile haben auch mehr als 100 Firmen Mitarbeiter im Wifi ausbilden lassen, um selbst im Betrieb Tests durchführen zu können.

Förderungen für Tests in Firmen

Auch das Druckzentrum in Eisenstadt mit 20 Mitarbeitern hat von der mobilen Testaktion profitiert und muss jetzt selbst schauen, wie es weitergeht. Das sei aber kein Problem, sagt Geschäftsführer Hans-Christian Harnisch. Man sei dankbar, dass es bis jetzt diese Möglichkeit gab.

ORF

Harnisch verweist auf entsprechende Förderungen, die es für Tests in Unternehmen gibt. Eine Pflicht zum Testen werde es im Betrieb weiterhin nicht geben, aber die Mitarbeiter seien die wöchentlichen Tests mittlerweile gewohnt und werden es wohl freiwillig weiter machen, sagt Harnisch.