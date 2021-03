Aktuell sind im Burgenland 1.170 Personen mit dem Coronavirus infiziert, aufgrund von Nachmeldungen waren am Donnerstag 134 Neuinfektionen zu verzeichnen, hieß es vom Koordinationsstab Coronavirus. 2.482 Burgenländerinnen und Burgenländer befinden sich in Quarantäne, das sind um 105 mehr als am Tag zuvor.

Die Corona-Schutzimpfung erhielten im Burgenland bis jetzt an 20.265 Personen, 6.004 davon sind bereits voll immunisiert. 119.551 Menschen sind für eine Impfung vorgemerkt.