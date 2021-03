Zugunfall: Lkw-Lenker nahm falsche Einfahrt

An der Rusterstraße in Eisenstadt werden derzeit gleich neben der Bahnstraße Wohnungen und Büros errichtet. Die Baustelle ist die derzeit größte der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), Lkws fahren den ganzen Tag über regelmäßig zu. In der Regel fänden die Lkw-Fahrer diese Zufahrt auch, so Baustellen-Koordinator Andre Klein.

Klein: Zum Wenden auf Bahnanlage gehalten

Laut ersten Evaluierungen sei der Vorfall am Montag auf ein individuelles Fehlverhalten des Lkw-Fahrers zurückzuführen, „der auf Eigenregie versucht hat, den falschen Baustellenzufahrtsweg zu finden“ und der Fahrer habe dann – was grundsätzlich verboten sei – auf der Bahnanlage gehalten und eine Wende versucht, sagte Klein. In diesem Moment ging aber der Bahnschranken hinunter und die Zugmaschine des Lkw wurde gestreift, verletzt wurde niemand – mehr dazu in Eisenstadt: Lkw kollidierte mit Zug.

Genauere Beschilderung

Doch die Sache hätte auch schlimmer ausgehen können. Deshalb legte man Dienstagvormittag Maßnahmen fest, um solche Vorfälle künftig zu verhindern. Es werde einerseits ein Zufahrtsverbot für Lkw und andererseits eine ganz klare Beschilderung, wie und wo die Anlieferung zu erfolgen haben. Außerdem werden alle beteiligten Baufirmen schriftlich und mit Fotos noch einmal genau über die Anlieferung informiert.