Einreisekontrollen: Ablauf reibungslos

Von den strengen Einreisebestimmungen sind im Burgenland auch rund 18.000 ungarische Pendlerinnen und Pendler, die im Burgenland arbeiten, betroffen. Vor allem zwischen 6.00 uns 8.00 kommt es an den Grenzübergängen immer wieder zu längeren Wartezeiten. Rund eine Stunde länger dauert der Weg zur Arbeit nach Österreich, so Bertold Dalos vom Projekt „Soziales Burgenland“ des ÖGB. Denn die Kontrolle der Einreiseunterlagen an den Grenzübergängen verzögert natürlich die Weiterfahrt.

Bei vielen Betroffenen herrsche eher Unverständnis über die neue administrative Hürde bei der Einreise. Grundsätzlich werde die Möglichkeit sich gratis im Burgenland testen zu lassen von den ungarischen Arbeitskräften aber sehr gut angenommen, bestätigte Dallos. Testmöglichkeiten gibt es nicht nur in den sieben Test- und Impfzentren des Landes. Die Wirtschaftskammer bietet seit rund vier Wochen Testmöglichkeiten auch direkt in den Betrieben an. 250 Betriebe im Burgenland machen pro Woche von diesem Angebot gebrauch. 10.000 Corona Tests wurden bisher direkt am Arbeitsplatz durchgeführt, heißt es von der Wirtschaftskammer.