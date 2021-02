Chronik

Stv. Bundeskriminalamt-Direktor Lang gestorben

Der stellvertretende Direktor des Bundeskriminalamts, Gerhard Lang, ist am Freitagabend im Alter von 54 Jahren nach einem Herzstillstand im Krankenhaus verstorben. Dies gab das Innenministerium am Samstag bekannt. Lang stammte aus Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See) und war 54 Jahre alt.