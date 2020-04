Burgenländer leitet Bundeskriminalamt

Gerhard Lang stammt aus Podersdorf, er ist 53 Jahre alt und begann seine Polizeikarriere 1989 als Gendarm und dann als Kriminalbeamter. In der Kriminalabteilung Burgenland war er vorwiegend im Bereich Wirtschafts- und Cyberkriminalität tätig, zwei Jahre leitete er diese Abteilung auch.

Im Bundeskriminalamt ist Lang seit 20 Jahren beschäftigt. Dort leitete er unter anderem die Aktion „Gemeinsam.Sicher“ und war zuletzt Leiter der Präsidialabteilung. Der Karrieresprung kam nicht ganz unerwartet, denn auch der eigentliche Direktor des BK, Franz Lang, ist nicht mehr in dieser Behörde, er arbeitet jetzt als Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit.

Gerhard Lang

„Für mich war es keine große Überraschung, weil ich bisher auch ganz eng in der Direktion und in der Führung des Bundeskriminalamtes gearbeitet habe und Direktor Franz Lang in die Generaldirektion gewechselt hat, beziehungsweise sein Stellvertreter in die Privatwirtschaft“, sagt Gerhard Lang zu seiner Bestellung zum BK-Leiter.

„Große Herausforderung“

Die Herausforderungen seien gerade jetzt in der Coronavirus-Krise groß. „In den letzten Jahren hat sich natürlich herauskristallisiert, dass die Cyberkriminalität ein immer wichtigerer Faktor bei unserer täglichen Arbeit ist. Und das spiegelt sich auch jetzt in der Krise wieder, beim Verkaufen von gefälschten Medikamenten, gefälschten Masken, sei es, überhaupt keine Lieferungen zu bekommen. Da sind wir jetzt national aber viel mehr international dabei, einen guten Job zu machen“, so Lang.

Die Leitung des Bundeskriminalamtes übernimmt Gerhard Lang ab sofort interimistisch, denn der Posten war nicht ausgeschrieben. Die definitive Bestellung dürfte erst nächstes Jahr erfolgen. Lang sagte, dass er eine Bewerbung nicht ausschließen möchte, sobald der Chefposten im BKA auch offiziell ausgeschrieben ist.