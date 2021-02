Commerzialbank

Tag 18 im U-Ausschuss: Wenig neue Erkenntnisse

In Eisenstadt tagte am Donnerstag wieder der Commerzialbank-Untersuchungsausschuss. Am Vormittag wurde ein Mitarbeiter der Oesterreichischen Nationalbank befragt, am Nachmittag eine ehemalige Bankvorständin, der ehemalige Dritte Landtagspräsident Manfred Moser (SPÖ) sowie der ehemalige Prüfer der Commerzialbank.