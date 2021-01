Ein Todesfall und zehn Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beläuft sich auf 11.069, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Samstag mit. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 39 an Covid-19 Erkrankte behandelt, neun davon auf der Intensivstation.

Ministerien melden 1.478 Neuinfektionen

Das Gesundheits- und das Innenministerium haben 1.478 neu registrierte Coronavirus-Fälle (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) innerhalb der letzten 24 Stunden in Österreich vermeldet.

Bisher gab es in Österreich 413.208 positive Testergebnisse. 7.703 Personen verstarben bisher an den Folgen des Coronavirus. Derzeit befinden sich 1.682 Personen aufgrund des Coronavirus in Spitalsbehandlung, davon 296 auf Intensivstationen.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den abgelaufenen sieben Tagen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner, liegt laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei 106 (Stand: Freitag, 14.00 Uhr) – mehr dazu in news.ORF.at.