CoV-Test-Ausbildung für Betriebe gestartet

Einer der ersten Teilnehmer bei den neuen WIFI-Kursen zum richtigen Coronavirus-Testen war Marco Welleditsch, er ist Betriebselektriker bei der Entsorgungsfirma Hackl in Wulkaprodersdorf. „Da ich Rettungssanitäter bin, hat die Firma mich geschickt. Das war aber absolut kein Problem, es war selbstverständlich für mich, ich möchte etwas beitragen für das Allgemeinwohl, die Firma und für mich selbst, denn man nimmt das Virus ja auch mit nach Hause“, so Welleditsch. Als Rettungssanitäter bringt er die nötige Voraussetzung für die Kursteilnahme mit, denn ein Mindestmaß an medizinischer Vorkenntnis ist nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums Pflicht.

Schermann: Testen und Impfen einziger Weg aus Krise

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten Kurse in Eisenstadt und Oberwart waren Heilmasseure, Pharmazeutinnen oder auch Firmenchefs mit Sanitätsausbildung. Es waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem ganzen Burgenland dabei, erklärte Harald Schermann, Institutsleiter des WIFI. „Testen und Impfen ist in Wahrheit der einzige Weg, um diese Krise schnell hinter sich zu bringen. Wir haben gesagt, dass wir den Betrieben auch die Möglichkeit geben wollen, dass sie sich eigene Leute ausbilden und in den Firmen intern die Testungen durchführen. Natürlich zusätzlich zum Angebot des Landes, das auch notwendig sein wird, um hier eine flächendeckende Testinfrastruktur aufzubauen. Aber wir wollen diese Möglichkeit schaffen, damit Betriebe das selbst machen können“, so Schermann – mehr dazu in WK startet CoV-Test-Ausbildung für Betriebe.

Abstrich erfordert Übung und Fachwissen

Unterrichtet werden die Nachwuchstester von Sanitäter Philip Wagner. Er achtet darauf, dass der Teststab richtig in die Nase eingeführt wird. „Prinzipiell muss man sagen, ist es eine einfache manuelle Tätigkeit, was aber sehr viel an Übung bedarf und an theoretischem Hintergrundwissen. Das beginnt bei der Anatomie des Nasen-Rachen-Raums, bis hin zu Kontraindikationen und Management von Komplikationen.“

Anmeldungen für die Coronavirus-Test-Kurse des Wirtschaftsförderungsinstituts gibt es zuhauf. Laut dem Institutsleiter Harald Schermann soll es so viele Kurse im Land geben, wie notwendig sind.