WK startet Test-Ausbildung für Betriebe

„Es gibt nur einen Weg: Testen und die Betriebe öffnen", so WK-Präsident Peter Nemeth in einer Aussendung. Dass die Infektionszahlen trotz Lockdown oben bleiben, könne nicht an den Betrieben liegen, sondern „am sorglosen Umgang der Menschen im Lockdown“, so Nemeth.

Betriebe können Mitarbeiter zum Testen ausbilden lassen

Die Wirtschaftskammer Burgenland startet daher auch mit einer eigenen Testaktion für ihre Mitgliedsbetriebe. Bei dieser Testaktionen können burgenländische Betriebe im WIFI kostenlos Mitarbeiter ausbilden lassen, die dann in den jeweiligen Unternehmen firmenintern Testungen vornehmen dürfen. Außerdem werden ab 25. Jänner mobile Testteams direkt Unternehmen anfahren, um vor Ort Testungen vorzunehmen. Das sei in allen Bezirken geplant. Dieses Angebot gilt für Mitgliedsbetriebe von einem bis maximal 25 Mitarbeitern.