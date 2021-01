FFP2-Masken: Große Nachfrage, kein Engpass

Dass die Nachfrage nach FFP2 Masken groß ist, bestätigt auch Markus Mateyka, Geschäftsführer der Firma Haemo Pharma in Hornstein. Er importiert die begehrten Atemschutzmasken aus China. „Seit der Presskonferenz vergangenes Wochenende ist unsere Telefonanlage heiß gelaufen und unser Email-Eingang übergegangen, wir haben über 3.000 Anfragen am letzten Wochenende erhalten. Das geht im gleichen Takt weiter. Die wichtigste Information: Es gibt genügend Ware für alle.“

FFP bedeutet „Filtering Face Piece“ und steht für Masken mit normierten Schutzeigenschaften. FFP-Masken schützen vor partikelförmigen Schadstoffen wie Staub, Rauch und Aerosol. Es gibt sie in den drei Schutzstufen FFP1, FFP2 und FFP3.

Derzeit kein Engpass in Sicht

Sorgen, dass es zu einem Engpass an FFP2-Masken kommen könnte, muss man sich laut Mateyka derzeit nicht machen. „Es ist glaube ich am österreichischen Markt genügend Ware an FFP2-Atemschutzmasken verfügbar. Auch bei uns hier in der Haemo Pharma gibt es genügend Ware. Wir importieren wöchentlich Millionen an Atemschutzmasken und liefern sie aus. Die Situation kann sich natürlich immens ändern. Der Pflicht eine FFP2-Atemschutzmaske in Österreich ab 25. Jänner zu tragen, der werden sich vermutliche andere Bundesländer in Deutschland und andere europäische Länder anschließen. Dann steigt der Druck auf die Hersteller, dann steigen Rohstoffpreise, Logistikkosten, dann wird der Druck auf jeden Fall größer.“