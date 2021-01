Gratis FFP2-Masken für Senioren noch in Verteilung

Jeweils zehn Gratis-Masken werden seit Ende Dezember an über 65-Jährige in allen Bundesländern, also auch im Burgenland, per Post verschickt. Bis jetzt haben rund 887.000 Personen die Zulieferung erhalten, so das Gesundheitsministerium auf Anfrage. Weitere Tranchen werden laufend aufgegeben. Noch im Jänner soll dieser Prozess abgeschlossen sein, so das Ministerium. Dann sollten alle dafür vorgesehenen älteren Menschen die Gratis-Masken erhalten haben. Insgesamt sind das 1,7 Millionen Menschen.

Höherer Schutz als bei anderen Masken

Ziel ist es, die ältere Bevölkerung besser gegen das Coronavirus zu schützen. FFP2-Masken bieten laut Expertenmeinungen eine höhere Schutzwirkung als der einfache Mund-Nasen-Schutz. FFP bedeutet „Filtering Face Piece“ und steht für Masken mit normierten Schutzeigenschaften. Es gibt sie in drei Schutzstufen – FFP1, FFP2 und FFP3. FFP-Masken schützen vor partikelförmigen Schadstoffen wie Staub, Rauch und Aerosol. Derzeit wird auch darüber diskutiert, das Tragen von FFP2-Masken verpflichtend beim Einkaufen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, und bei Kultur-Veranstaltungen einzuführen, wenn es diese wieder gibt.