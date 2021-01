Bonusticket bis 5. April verlängert

Das Bonusticket sei ein Leuchtturmprojekt, so Tunkel im Gespräch mit Burgenland-heute-Moderatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits. Eigentlich hätte die Aktion Ende Februar auslaufen sollen, jetzt wird das Bonusticket bis nach den Osterferien, also bis 5. April, verlängert – mehr dazu in Mit Bonusticket günstig im Land urlauben.

Werben um österreichische Urlauber

„Das heißt für alle Urlauber aus Österreich, die ins Burgenland kommen, gilt das Winter-Bonusticket jetzt bis 5. April.“ Die gratis Stornoversicherung laufe noch bis Ende April – mehr dazu in Land führt „Corona-Versicherung“ für Urlauber ein. Auch heuer soll vor allem um österreichische Urlauberinnen und Urlauber geworben werden, so Tunkel. Geplant seien Investitionen in die Rad-Infrastruktur, auch „100 Jahre Burgenland“ werde eine wichtige Rolle spielen, so Tunkel.