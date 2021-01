Chronik

„Die Helferlein“: Sanierungsverfahren eröffnet

Am Landesgericht Eisenstadt ist am Dienstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über den mobilen Pflegedienst „Die Helferlein“ eröffnet worden. Mitte Dezember wurde bekannt, dass der gemeinnützige Verein aus Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) insolvent ist.