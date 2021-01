250.000 Euro: Erfolg für Kulturgutscheine

Um Burgenlands Kulturschaffenden durch die Coronavirus-Krise zu helfen, schnürte das Land Burgenland auf Initiative von Landeshauptmann und Kulturreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein eigenes Hilfspaket. Eine Zwischenbilanz zeigt: Die Resonanz ist durchwegs positiv.

ORF

Kulturschaffende wirtschaftlich unterstützen

Beim Projekt „Kulturgutschein“ wird der Ankauf von Produkten und Leistungen burgenländischer Künstler und Kulturvereine vom Land mit 25 Prozent gefördert. Ein Kulturgutschein um 100 Euro kostet 75 Euro, 25 Euro trägt das Land. Bisher wurden Kulturgutscheine im Wert von 250.000 Euro ausgegeben bzw. verkauft, so Doskozil: „Aus meiner Sicht ist es wichtig, diese Unterstützung fortzusetzen. Es ist bisher ein Drittel der Gutscheine abgerufen worden. Was dadurch natürlich nicht erreicht werden kann, ist die öffentliche Aufmerksamkeit für die Kulturschaffenden. Aber jetzt ist es wichtig diese Menschen wirtschaftlich zu unterstützen.“ Die Gutscheine können vorerst bis 30. April 2021 eingelöst werden.

Land Burgenland

Arbeitsstipendien für Künstler

Gemeinsam mit der Energie Burgenland schrieb das Land auch 40 Arbeitsstipendien für burgenländische Künstlerinnen und Künstler in Höhe von jeweils 2.500 Euro aus. Nach der letzten Jury-Sitzung Anfang Dezember sind mittlerweile alle Stipendien in den Bereichen bildende Kunst, Musik und Literatur vergeben.

ORF

Mit Jahresbeginn 2021 schreibt das Land Burgenland 20 Arbeitsstipendien für junge Kunst aus, und zwar für ausgewählte Projekte in den Bereichen bildende Kunst, Medienkunst, Musik und Literatur. Diese sind ebenfalls mit 2.500 Euro dotiert. Insgesamt stehen also für die Arbeitsstipendien für junge Kunst 50.000 Euro zur Verfügung. Antragsberechtigt sind Künstlerinnen und Künstler sowie Personen in künstlerischer Ausbildung, die zum Zeitpunkt der Antragstellung ihr 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ihren Hauptwohnsitz im Burgenland haben oder im Burgenland aufgewachsen sind.