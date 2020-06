Gutscheine zur Förderung der Künstler

Die Künstlerin Birgit Sauer hatte am Sonntag ihr Atelier in Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) geöffnet. Man freute sich über Gespräche, die in den vergangenen Monaten so nicht möglich waren. Wer ein Kunstwerk kaufen will, bekommt einen finanziellen Anreiz. Das Land übernimmt ein Viertel der Kosten. Gutscheine für diese Aktion liegen zum Beispiel in den Bezirkshauptmannschaften auf – mehr dazu in Hilfspaket für Kunst- und Kulturschaffende.

Künstler begrüßen Gutscheinaktion

Birgit Sauer sieht die Gutscheine als hilfreichen Aktion für die Kunstschaffenden. Die Zeit der Isolation hat sie mit intensiver Arbeit verbracht. „Wenn ich intensiv arbeite, ist es, wie mit dem Schiff auf das Meer rauszufahren. So war es in dieser Zeit auch. Ich finde, dass es ein kollektives Spüren gibt: Ein kollektives Spüren der Verunsicherung, der Verwirrtheit und der Veränderungen. Am Schluss ist es verschwommener geworden, wie wenn man keinen Hafen hat zum Anlegen“, so Birgit Sauer.

Auch Harro Pich in Unterrabnitz (Bezirk Oberpullendorf) hat den erzwungenen Rückzug in den vergangenen Monaten produktiv genutzt. Als Pensionist mit regelmäßigem Einkommen ist wirtschaftlich abgesichert. „Wenn das Land so eine Aktion setzt, dann ist das wohl durchdacht. Für junge Künstler kann dieser Gutschein einen Nutzen bringen“, so Harro Pich. Entscheidend sei aber – auch für jüngere Künstler, selbstständig Marketing und Werbung für seine Kunst zu betreiben, so Pirch.