Bogenschütze Wiener mit Saison zufrieden

Nico Wiener hat in diesem Jahr bei jedem Wettkampf entweder eine Goldmedaille gewonnen oder einen neuen Rekord aufgestellt. International konnte Wiener heuer nur an einem Turnier teilnehmen, und zwar in Frankreich, noch vor Ausbruch der Coronavirus-Krise. Die weiteren Turniere wurden nach Ausbruch der Pandemie abgesagt.

Trotz Lockdown Training problemlos möglich

Den Lockdown hat Nico Wiener aber trotzdem effektiv genutzt: „Bezüglich Training konnte ich im Lockdown wie normal trainieren, weil ich meistens eh bei uns im Garten trainieren kann. Ich habe relativ viel am Bogen probiert und das gesamte Setup optimieren können“, so Wiener.

Das Training zu Hause und die Optimierungen an Bogen und Pfeilen haben sich ausgezahlt: Bei den verschiedenen Staatsmeisterschaften im Sommer und Herbst hat Nico Wiener gleich fünf Mal einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Der Schreibersdorfer blickt daher positiv auf das Jahr 2020 zurück und denkt auch schon an die kommende Saison. „Für das Jahr 2021 blick ich positiv in die Zukunft, weil die Ergebnisse sind eine Verbesserung für mich und ein weiterer Schritt in Richtung Etablierung an der Weltspitze“, so Wiener.

Erste Bewerbe im April

Für die Olympischen Spiele kann sich Nico Wiener nicht qualifizieren, weil seine Spezial-Disziplin „Compound-Bogen“ nicht olympisch ist. Trotzdem will der 23-Jährige im kommenden Jahr international wieder angreifen und sich in der Weltspitze weiter etablieren. Die ersten Bewerbe sollen im April stattfinden.