Sport

WM-Bronze für Bogenschüzen Nico Wiener

Der Schreibersdorfer Bogenschütze Nico Wiener hat am Wochenende in Kanada bei der 3D-WM eine Medaille geholt: Er wurde Dritter im Bewerb mit dem Compoundbogen. Es ist seine vierte WM-Medaille in der allgemeinen Klasse und seine dritte im 3D-Bogenschießen.