Erste Burgenländer gegen CoV geimpft

Anna Kohlmann war die erste Burgenländerin, die am Sonntag den Covid-19-Impfstoff verabreicht bekam. Sie ist 1934 geboren und ließ die Prozedur gelassen über sich ergehen. Die 86-Jährige musste nicht lange überlegen sich impfen zu lassen. „Wenn jeder ‚Nein‘ sagt, wird das nie ein Ende nehmen. Es ist ja nicht so schlimm, da habe ich schon anderes bekommen“, so Kohlmann.

Große Impfbereitschaft in Raiding

Der 86-jährige Georg Iby war der zweite Impfpatient im Burgenland, auch er nahm die Impfung gelassen. Die Impfbereitschaft im Pflegezentrum Raiding ist groß. Von 78 Bewohnerinnen und Bewohnern lassen sich insgesamt 63 impfen, der Großteil wurde am Sonntag geimpft, einige kommen am Montag noch dran. Im angeschlossenen betreuten Wohnen ist das Verhältnis ähnlich.

Durchgeführt werden die Impfungen von zwei erfahrenen praktischen Ärzten. „Wir haben am 23. Dezember erfahren, dass heute die Impfung stattfindet und es war logistisch natürlich einiges vorher abzuklären, das war die Herausforderung. Ich denke, dass ich bei meiner ersten Blutabnahme im Studium aufgeregter war, als bei der Impfung heute“, erzählte der Arzt Wolfgang Fuchs. Von den 83 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegezentrums ließen sich Sonntag 33 impfen. Geliefert wurden 130 Impfdosen – was übrig bleibt, wird in den kommenden Tagen Risikopatienten im Bezirk angeboten. Die große landesweite Impfaktion beginnt voraussichtlich am 12. Jänner.

5.850 Impfdosen für Jänner

Für die Impfaktion im Jänner soll das Burgenland 5.850 Impfdosen des Impfstoffs Biontech/Pfizer erhalten. In einem ersten Schritt solle den Bewohnern und Mitarbeitern der burgenländischen Pflegeheime die Möglichkeit zur Impfung geboten werden – mehr dazu in Impfung für Pflegeheime ab Jänner. In den 44 Alterswohn- und Pflegeheimen des Burgenlandes gibt es insgesamt rund 2.100 Bewohnerinnen und Bewohner. Die zusagten Impfdosen würden reichen, um alle Bewohner und Mitarbeiter in den Heimen impfen zu können, so Nicole Schlaffer, Impfkoordinatorin im Burgenland. In einem nächsten Schritt mit den weiteren Lieferungen an Impfdosen sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kritischen Bereichen der Krankenanstalten die Möglichkeit zur Impfung erhalten. Der große Rest der Bevölkerung kann sich voraussichtlich Mitte nächsten Jahres impfen lassen.

Doskozil: „Erfreulich und positiv“

Es sei „erfreulich und positiv, dass die ersten Impfungen erfolgt sind“, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fest. Der Impfauftakt im Burgenland sei „ganz bewusst ohne politische Inszenierung“ erfolgt: „Nicht die Politik, sondern die Menschen sollen im Vordergrund stehen.“ Wichtig sei ihm, dass die Bevölkerung über die Impfungen transparent und umfassend informiert werde. Daher werde es in den kommenden Wochen seitens des Landes in Abstimmung mit der Ärztekammer und dem Gesundheitsministerium zusätzliche Informationsmaßnahmen geben. Den Bund sehe er in dieser Hinsicht besonders gefordert: „Information und Aufklärung sind Bringschuld der Bundesregierung, nicht Holschuld der Bevölkerung.“