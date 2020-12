Impfung für Pflegeheime ab Jänner

Am 27. Dezember werden europaweit und auch im Burgenland die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Dabei werden Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines burgenländischen Altenwohn- und Pflegeheimes geimpft, sofern sie das möchten. Im Burgenland werde die Impfung „ohne politische Inszenierung“ stattfinden, betone Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch erneut – mehr dazu in SPÖ: Erste Impfungen nach Weihnachten.

Eigene Aufklärungskampagne im Burgenland

Doskozil kündigte auch Informationen seitens des Landes an: „Wir werden – zusätzlich zu den Informationsmaßnahmen des Bundes – eine eigene Aufklärungskampagne mit Spezialisten durchführen. Dazu gab es heute schon erste Gespräche mit Vertretern der Ärztekammer Burgenland und niedergelassenen Ärzten sowie mit dem Gesundheitsministerium.“

Pflegeheime, dann Krankenanstalten

Ziel der im Jänner anlaufenden CoV-Impfaktion sei es, in einem ersten Durchgang alle Pflegeheime im Burgenland auf freiwilliger Basis durchzuimpfen. In einem nächsten Schritt, mit den nächsten Lieferungen an Impfdosen, sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kritischen Bereichen der Krankenanstalten die Möglichkeit zur Impfung erhalten. Eine landesweite Impfstrategie werde derzeit ausgearbeitet.