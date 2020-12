Stefanitag: Start in den dritten Lockdown

In Oberwart hat das schöne Wetter am Stefanitag zum Spazierengehen eingeladen. Gesprächsthemen gab es viele: Sowohl das etwas andere Weihnachtfest, aber auch der bevorstehende Lockdown. Da es sich um den mittlerweile dritten Lockdown im Jahr handelte, gehen viele Oberwarterinnen und Oberwarter vergleichsweise gelassen in diese Phase rein.

Gedanken zu Weihnachten, Impfen und dem dritten Lockdown

Ein weiteres Thema sorgte zu Weihnachten wohl bei einigen burgenländischen Familien für Gesprächsstoff, nämlich die bevorstehende Impfungmöglichkeit gegen das Coronavirus. Beim Lokalaugenschein des ORF Burgenland in Oberwart am Stefanitag gingen die Meinungen zur Impfung weit auseinander.