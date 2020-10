Hopfen und Hanf: Bio-Hanfbier aus Apetlon

Eine Salzburger Privatbrauerei bietet seit einiger Zeit Bier mit Hanfgeschmack an. Der Hanf, der fürs Brauen verwendet wird, kommt aus Apetlon. Die Firma „BioBloom“ hat sich auf die naturreine Verarbeitung von Hanfprodukten spezialisiert. Nun gibt der Apetloner Biohanf auch einer Biersorte den Geschmack. „Die Brauerei in Salzburg ist an uns herangetreten und hat unseren Hanf für ihr Bier verwendet. Es ist ein Sommerbier, es ist geschmacklich leicht süßlich und wie man im Burgenland sagt ‚recht süffig‘“, erklärt Geschäftsführerin Elisabeth Denk.

ORF

Erzeugt wird der Hanf auf Böden, die viel Wasser speichern können, und zwar im Seewinkel und im angrenzenden Ungarn. Heuer wurde auf rund 70 Hektar Hanf angebaut. „Wir bauen EU-zertifizierten Nutzhanf an. Es gibt ein EU-Sortenregister. Dort befinden sich Sorten, die diesen berauschenden Inhaltstoff THC nicht oder nur in Spuren enthalten“, so der stellvertrende Geschäftsführer Christoph Werdenich.

Jede Ernte eine neue Erfahrung

Die Hanfprodukte wie etwa Öle oder Tee aus Apetlon werden als Eigenmarken vertrieben, gehen aber auch vielfach in den Export. Fast 15 europäische Länder werden beliefert. Um hochwertige Qualität zu erreichen, erfolgt die Ernte händisch. Für diese Nieschenprodukte gibt es bis jetzt keine den Erfordernissen entsprechende Erntemaschinen. „Jedes Jahr lernt man dazu, jedes Jahr kommt man auf neue Ideen. Da es schon eine Art Pionierarbeit ist, bleibt es jede Ernte spannend“, so Werdenich.

ORF

Die Haupternte beginnt Anfang Oktober und dauert einige Wochen. Bei „BioBloom“ in Apetlon sind aktuell 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dazu kommen während der Erntezeit noch rund 100 Saisonmitarbeiter.