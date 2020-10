Martiniloben heuer nur im Kleinformat

Eine Krise war vor 35 Jahren verantwortlich für die Geburt des Martiniloben. Denn vor 35 Jahren setzten die Winzer rund um den Neusiedlersee in den Nachwehen des Weinskandals auf das Motto „Genuß und Kulinarik“. Die Inititative zeigte Erfolg, die Umsätze gingen in die Höhe. Jetzt kämpfen die Winzer wieder gegen eine Krise an, sind sie doch durch die Coronavirus-Pandemie wirtschaftlich schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Martiniloben lassen sie sich dennoch nicht nehmen und haben deswegen neue Veranstaltungsformen gefunden.

„Wir haben im Sommer die Plattform ‚Offene Winzertüren in Gols‘ geschaffen. Da können die Leute vorbeikommen. Das wird seit den Coronazeiten sehr gut angenommen. Es ist möglich, dass die Leute zum Weinverkosten vorbeikommen – in Kleingruppen mit zehn Personen“, so Michael Allacher, Obmann des Weinbauvereins Gols. Ein schwieriges Jahr ist es allerdings auch für die Gastronomen: Im Vergleich zum Sommer ist das Geschäft merklich zurückgegangen. Für die kommenden Wochen zeigen sich Winzer und Wirte dennoch zuversichtlich und setzen auf Regionalität.

Mehr Organisationsaufwand für Winzer

Auch in Illmitz sind die Berherbergungsunternehmen und die Gastronomie für das Martiniloben gerüstet. Für die Winzer wird es mehr zu organisieren geben. Auch heuer wollen sie ihren Gästen einen schönen Pannonischen Herbst bieten.

„Wir versuchen alles ein wenig einzuteilen, damit die Gruppe nicht größer als zehn Leute groß ist. Es geht auch um die Terminvereinbarung, sodass man jeder Gruppe eine Stunde Zeit gibt. Danach wird alles desinfiziert“, so Michael Nekowitsch vom Weinbauverein Illmitz.