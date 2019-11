Wirtschaft

Martini kurbelt heimische Wirtschaft an

Rund um Martini findet in vielen Gemeinden Veranstaltungen statt, vor allem rund um den Neusiedler See. Dabei stehen nicht nur die Martinigans, sondern auch der Wein im Vordergrund. Touristen nehmen das Angebot gerne in Anspruch und kurbeln so die Wirtschaft im Burgenland an.