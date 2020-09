Ampel in drei Bezirken auf „gelb“ geschaltet

Konkret geht es um die Bezirke Eisenstadt Stadt, Rust Stadt sowie Eisenstadt-Umgebung die nun laut Kommission ein „gelbes“, also ein mittleres Risiko für Coronavirusinfektionen, haben. Damit ist das Burgenland, neben Salzburg und Kärnten, nicht mehr nur komplett „grün“ bewertet worden – in allen drei Bundesländern waren zuletzt alle Bezirke auf „grüne“ gestanden – mehr dazu in news.ORF.at.

Keine Änderungen für Stadtbevölkerung

Durch die neue Einschätzung der Ampel-Kommission würde sich in Eisenstadt nichts für die Einwohnerinnen und Einwohner ändern, teilte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) in einer Aussendung mit. Dies sei aber dennoch ein klarer Auftrag für die Gemeinschaft weiter um- und vorsichtig zu sein. Die Situation müsse weiterhin ernst genommen werden, denn das oberste Ziel sei es die Infektionsrate zu senken und einen zweiten Lockdown zu vermeiden, so Steiner. Er mahnte eindrücklich zur Vorsicht.