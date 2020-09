Politik

U-Ausschuss: Anfechtung wird eingebracht

Die Opposition bringt spätestens am Freitag die Anfechtung des Einsetzungsbeschlusses für den Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank beim Landesverwaltungsgericht ein. Das sei fristgerecht, so ÖVP-Klubchef Markus Ulram am Mittwoch.