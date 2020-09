U-Ausschuss: Opposition geht vor Gericht

Der Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank ist offiziell eingesetzt, aber ÖVP, Grüne und Freiheitliche sind ganz und gar nicht zufrieden – mehr dazu in Commerzialbank: Fahrplan für U-Ausschuss steht und Opposition beantragt gemeinsam U-Ausschuss. Die Opposition kritisiert Änderungen in ihrem Einsetzungsantrag. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) entschied darüber nach Beratungen der Präsidialkonferenz mit Beschluss. Dunst wird den Vorsitz des Ausschusses führen.

Ulram: Landtagspräsidentin handelt falsch

ÖVP Klubchef Markus Ulram erklärte am Mittwoch, die Präsidentin handle falsch. Diese hätte seiner Meinung nach, den Antrag entweder ganz genehmigen oder ganz zurückweisen müssen – aber nicht teilweise ändern. Ulram mutmaßte, dass sich die Landtagspräsidentin Anweisungen von der SPÖ hole. Die politische Wertung, die hier vorgenommen werde, stehe der Präsidentin nicht zu. Das Amt der Landtagspräsidentin verpflichte dazu, neutral und unabhängig für die Abgeordneten des hohen Landtags zu arbeiten und ihre Interessen zu vertreten. Dunst sagte zu den Vorwürfen, sie habe auf Basis der gültigen Geschäftsordnung entschieden.

Auch Petschnig kritisiert Streichungen

FPÖ-Abgeordneter Alexander Petschnig verwies auf eine Überschrift, in der die Opposition in ihrem Antrag ursprünglich vom „Commerzialbank-Skandal-Untersuchungsausschuss“ geschrieben habe und nun das Wort „Skandal“ gestrichen worden sei. Warum das kein Skandal sein solle, wisse er nicht: „Ist das für die SPÖ ein normaler Geschäftsfall oder ist das etwas Übliches? – Keine Ahnung.“ Petschnig vermutete, dass die SPÖ auch vermeiden wolle, dass Dinge untersucht würden, die den Landeshauptmann beträfen.

Petrik will SVM-Abhängigkeiten untersuchen

Der Absatz über die Abhängigkeitsverhältnisse rund um den SV Mattersburg sei wegen zweier Worte, „die vielleicht juristisch nicht klar sind“ gestrichen worden, kritisierte Grünen-Klubobfrau Regina Petrik. Anstatt mit den Oppositionsparteien über kleinere Anpassungen zu sprechen, habe man das „als Vorwand genommen, um ganze Passagen zu streichen. Hier will offensichtlich nicht hingeschaut werden, wo hingeschaut werden muss“, sagte Petrik.

Sie dürfte nun in einem U-Ausschuss fragen: „Haben Sie Fußballtickets und Geld von der Commerzialbank bekommen?“ Sie dürfe allerdings nicht nach Geschenken und Sponsoring fragen, so Petrik. Man wisse aber mittlerweile, dass der SVM massiv von der Commerzialbank abhängig gewesen sei und dass über den SVM „unheimlich viele Geschenke verteilt wurden“. Trotz des Einspruches beim Landesverwaltungsgericht solle der U-Ausschuss aber die Arbeit aufnehmen, so die Opposition.

SPÖ gibt sich gelassen

Die SPÖ Burgenland reagierte auf die Kritik gelassen: Man begrüße weiterhin alles, was zur Aufklärung im Kriminalfall der privaten Commerzialbank beitrage und sehe dem Gang der Oppositionsparteien zum Landesverwaltungsgerichtshof gelassen und vollkommen wertfrei entgegen, hieß es in einer Aussendung.

NEOS beantragt Untersuchungskommission im Bund

Die NEOS werden in der nächsten Nationalratssitzung Ende September die Einsetzung einer überparteilichen Untersuchungskommission zur Commerzialbank Mattersburg auf Bundesebene beantragen. Nach den Wortmeldungen der Parteien in den vergangenen Wochen rechne er damit, dass der Antrag breite Unterstützung finden werde, betonte der Abgeordnete Douglas Hoyos-Trauttmansdorff.

Dass eine derartige U-Kommission neben dem Untersuchungsausschuss auf Landesebene notwendig sei, zeige auch „das Verhalten der Untersuchungsausschuss-Vorsitzenden Verena Dunst, die als Landtagspräsidentin eigenmächtig den Antrag zum U-Ausschuss abändert“, sagte NEOS-Landessprecher Eduard Posch. Auch die Verbindungen mit dem SV Mattersburg, der Fußballakademie und die Rolle des ehemaligen Landeshauptmannes Hans Niessl (SPÖ) müssten in die Untersuchung eingebunden werden.