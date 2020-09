Start für ORF-Klimaschwerpunkt

Die Themen Klima und Klimawandel stehen auch auf Radio Burgenland, in der Fernsehsendung „Burgenland heute“ sowie auch auf burgenland.ORF.at diese Woche besonders im Zentrum der Berichterstattung. Zum Start der ORF-Klima-Schwerpunkt-Aktion gibt es am Abend in „Burgenland heute“ ein ausführliches Interview mit dem ORF-Wetter- und Klimaexperten Marcus Wadsak.

ORF/Thomas Ramstorfer

Beispiel: Zukunft des Gemüseanbaus

Am Montag ist dann IT-Spezialist Markus Tauber in „Mahlzeit Burgenland“ und in „Burgenland heute“ zu Gast: gemeinsam mit einer Oberwarter Firma und weiteren Partnern führt er an der Fachhochschule Burgenland vielversprechende, Experimente zum Gemüseanbau der Zukunft durch, die besonders klimafreundlich und wassersparend sind – mehr dazu in „Vertical Farming“: Landwirtschaft der Zukunft.

Berichte zu klimarelevanten Themen

Hinzu kommen aktuelle Berichte – etwa über den Wasserstand des Neusiedler Sees oder über einen Food-Truck-Anbieter, der seinen Bus während der Coronavirus-Krise zu einem fahrenden Supermarkt umfunktioniert hat. Mutter Erde, der ORF-Klimaschwerpunkt läuft noch bis 20. September in sämtlichen Medien des ORF.