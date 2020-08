Chronik

Erneut Unwetter im Burgenland

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind auch im Burgenland Unwetter niedergegangen. Betroffen war in erster Linie Grieselstein (Bezirk Jennersdorf). Im Norden waren Pamhagen und Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) betroffen.