Chronik

Mordfall Mörbisch: Hinweise zu BMW erbeten

Nachdem in Mörbisch am See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) vor rund eineinhalb Wochen ein 22-jähriger Mann ermordet aufgefunden wurde, bittet die Polizei nun um Hinweise zu einem Fahrzeug. Ein 28-jähriger Niederösterreicher sitzt unterdessen in Untersuchungshaft.