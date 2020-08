Mörbisch: 28-Jähriger festgenommen

Der 28-jährige Niederösterreicher stehe in dringendem Tatverdacht den 22-Jährigen ermordet zu haben und wurde festgenommen. Er sei ein persönlicher Bekannter des Opfers gewesen. Das Tatmotiv ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt gegenüber dem ORF Burgenland.

Todesursache: Ertrinken

Die Obduktion habe ergeben, dass es sich eindeutig um einen gewaltsamen Tod handelt – mehr dazu in Leichenfund: Hinweise auf Fremdverschulden. Der 22-jährige hatte Verletzungen am Kopf, die allerdings nicht tödlich waren. Todesursache war Ertrinken, das Opfer sei gewaltsam unter Wasser gedrückt worden, so die Staatswanwaltschaft. Eine Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Eisenstadt wurde angeordnet. Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde gestellt. Der Verdächtige ist nicht geständig.

Die Leiche des jungen Mannes aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde am Montag in der Nähe der Kläranlage gefunden. Kurz davor war das verlassene Auto des 22-Jährigen entdeckt worden – mehr dazu in 22-Jähriger in Mörbisch tot aufgefunden.