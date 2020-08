Einbruchsserie Schattendorf geklärt

Laut der Landespolizeidirektion Burgenland gelang es Beamten des Bezirkskriminaldienstes Mattersburg in Zusammenarbeit mit Beamten der Polizeiinspektion Schattendorf jenen Täter auszuforschen, welcher, wie vergangene Woche berichtet, Einbruchsdiebstähle in vier Vereinsobjekte in Schattendorf verübt haben soll – mehr dazu in Schattendorf: Video zeigt Einbruch. Gezielte Erhebungen und die Spurenauswertung haben zu dem 25-jährigen Mann geführt, welcher sich in Ungarn aufhalten soll, berichtet die Polizei.

Täter noch flüchtig

Der noch flüchtige Täter verschaffte sich durch Aufbrechen von Eingangstüren und Fenstern Zugang zu den Objekten und entnahm gewaltsam aus Getränkeautomaten und aus den Kassen Bargeld. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobereich. Eine Fahndung wurden veranlasst. Der Sachverhalt wurde an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt übermittelt.