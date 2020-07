Mehrere Einbrüche in Schattendorf

Sie haben in das Kassengebäude des Freibades, in das Badrestaurant, in die Kantine des Tennisklubs sowie in die Kantine des örtlichen Fußballvereines eingebrochen. Dabei wurden jeweils Fenster oder Türen aufgebrochen und anschließend die Räume durchsucht. Was genau gestohlen wurde und wie hoch die Schadenssumme ist, ist bislang noch unklar.