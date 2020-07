Ponweiser wechselt zum ÖFB

„Ich habe das Angebot des ÖFB angenommen. Es geht konkret um die Trainerausbildung, aber trotzdem auch verbunden mit Praxis am Platz und diversen Scoutingtätigkeiten. Ich werde auch mit den Landesverbänden zusammenarbeiten. Durch meine pädagogische Kenntnisse und durch meine Englischkenntnisse, die ich als Lehrer habe, ist das glaube ich eine Geschichte, die auf mich zugeschneidert ist. Ich habe viel erlebt in den letzten Jahren und habe alle Lizenzen. Ich denke, dass das Anforderungsprofil für den ÖFB so auch gut gepasst hat“, so Ponweiser.

ORF

Auch ein anderer Burgenländer wird künftig in diesem Bereich für den ÖFB arbeiten. Der 34-jährige Pinkafelder Alexander Diridl kümmert sich um die Nachwuchstrainer und das Thema E-Learning. Leiter der ÖFB-Trainerausbildung und damit Nachfolger von Dominik Thalhammer wird der Niederösterreicher Thomas Eidler. Thalhammer ist vor wenigen Wochen als neuer Trainer des LASK präsentiert worden.