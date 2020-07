Coronavirus-Fall beim SC Pinkafeld

Der Betroffene wies bereits am Wochenende Symptome auf, ein geplantes Testspiel gegen den SV Neuberg wurde deshalb abgesagt. Zwei weitere Personen sind nach Absprache mit den Behörden in Quarantäne. Eine Person davon wurde schon negativ getestet, Tests bei den Spielern verliefen nach Angaben des Vereins auch negativ. Die Vorbereitung auf die neue Saison werde dadurch nicht beeinträchtigt, hieß es vom Klub.

Ganz anders war die Vorgehensweise im Fall des ASK Klingenbach vergangene Woche. Nach einem Spiel gegen den SC Freistadt Rust wurde ein Ruster Spieler positiv getestet. Obwohl alle Klingenbacher Spieler negativ getestet worden seien, müssten sie in Quarantäne und dürften nicht trainieren, hieß es vom Verein – mehr dazu in Spieler des SC Freistadt Rust positiv getestet.