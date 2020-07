Coronavirus-Fall beim SC Freistadt Rust

Am Samstag bestritt der Burgenlandliga-Club Klingenbach ein Testspiel gegen den SC Freistadt Rust. Am Montag wurde ein Spieler des SC Rust vor einer Routineoperation im Spital positiv auf das Coronavirus getestet. Jetzt soll festgestellt werden, mit wem der Spieler Kontakt hatte, um weitere Maßnahmen ergreifen zu können.

Kontaktverfolgung beim ASK Klingenbach

So wurde auch der ASK Klingenbach von der Gesundheitsbehörde kontaktiert, so Obmann Dominik Dihanich. „Es ist zur Frage gekommen, wer mit dem besagten Spieler Kontakt gehabt haben könnte. Wir haben jetzt den gesamten Kader vom Spielbericht, inklusive Trainer und Masseur, der BH weitergeleitet und die werden befragt, die Daten werden aufgenommen. Über das Rote Kreuz wird dann ein Test gemacht, ob eine Infektion bzw. Ansteckung stattgefunden hat“, sagte Dihanich. Wie es sportlich weitergeht ist offen, vorerst sind Training und Spiele unmöglich. Eine offizielle Stellungsnahme des SC Freistadt Rust liegt bisher nicht vor.