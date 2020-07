Doskozil will konkrete Vorgaben vom Bund

Angesichts der aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten dürfe es nicht bei „unverbindlichen Ankündigungen“ bleiben, hieß es aus seinem Büro. Es brauche von Bundesseite einen konkreten Handlungsrahmen, wann welche Maßnahmen zu setzen seien.

Ob das in Aussicht gestellte Ampelsystem diesen Erwartungen gerecht werde, könne man erst nach dem Vorliegen von Details beurteilen. Im Burgenland habe man derzeit ein „sehr stabile Situation“ mit einer niedrigen Zahl an Infizierten. Es gelte nun besonders, sensible Bereiche wie Pflegeheime oder Spitäler zu schützen. Über weitere Maßnahmen in diesen Bereichen werde im Burgenland am Montag beraten – mehr dazu in Zwei Coronavirus-Fälle in Pflegeheimen.