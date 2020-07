Zwei Coronavirus-Fälle in Pflegeheimen

Im Rahmen einer Krankenhausbehandlung wurde eine Bewohnerin eines Pflegeheimes im Bezirk Güssing positiv auf das Coronavirus getestet, teilte der Koordinationsstab Coronavirus des Landes am Donnerstagabend mit. Auch das Testergebnis einer Mitarbeiterin eines Pflegeheimes im Bezirk Oberwart, deren Lebensgefährte bereits an Covid-19 erkrankt ist, war positiv – mehr dazu in Fahrschul-Mitarbeiter positiv getestet. Es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen beiden Fällen. Sämtliche Kontaktpersonen sowie alle Bewohner und das Personal beider Pflegeheime werden vorsorglich einer Screening-Testung unterzogen.

Die positiv getestete Bewohnerin des Pflegeheimes im Bezirk Güssing weist bislang keine Symptome auf. Sie befindet sich derzeit im Krankenhaus Güssing und wird dort in einem für Covid-19-Patienten eingerichteten Bereich isoliert behandelt. Die Pflegeheim-Mitarbeiterin weist Symptome auf. Sie ist in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne.

Derzeit insgesamt 20 Coronavirus-Fälle

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus sind im Burgenland 20 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die aktuellen Fälle sind im amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums noch nicht erfasst. Die Anzahl der genesenen Personen ist 338. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Burgenland liegt bei 369.

Runder Tisch am kommenden Montag

Das Land reagierte auf die zwei Fälle in den südburgenländischen Pflegeheimen. Landeshauptmann Doskozil lädt für Montag gemeinsam mit Soziallandesrat Christian Illedits zu einem runden Tisch zur Covid-19-Lage in Spitälern und Pflegeeinrichtungen ein. Vorrangiges Ziel sei es nach wie vor, die Einschleppung des Virus ins Gesundheitssystem weitgehend zu verhindern, so Doskozil. Am runden Tisch werden Experten aus dem Spitalsbereich, der Trägerorganisationen der Altenwohn- und Pflegeheime, der Mobilen Hauskrankenpflege sowie der Behindertenwohnheime und des Koordinationsstabes „Coronavirus“ des Landes teilnehmen.