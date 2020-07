Fahrschul-Mitarbeiter positiv getestet

Alle erforderlichen Maßnahmen und ein umfangreiches Contact Tracing seien in die Wege geleitet worden, hieß es am Mittwochabend vom Koordinationsstab. Alle Mitarbeiter und sämtliche Kontaktpersonen des Infizierten werden getestet. Der Erkrankte weist Symptome auf und befindet sich in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne.

Lebensgefährtin arbeitet in Pflegeheim

Auch die Lebensgefährtin des Mannes zeigt Symptome. Da sie in einem Pflegeheim im Bezirk Oberwart arbeitet, wurde eine vorsorgliche Screening-Testung veranlasst. Auch der positiv Getestete hatte laut Koordinationsstab Kontakt zum Personal und zu den Bewohnern des Heims. Die Proben werden zur Auswertung ins Labor der Medizinischen Universität in Graz gebracht.

Die Anzahl der genesenen Personen beträgt im Burgenland 338. Die Gesamtzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle im Burgenland liegt bei 365. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus stehen derzeit im Burgenland 96 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit zwei an Covid-19-Patienten behandelt.